В США назвали пять фактов, говорящих о провале Украины
По его словам, после падения Артемовска придет очередь населенного пункта Часов Яр. Еще один фактор, говорящий о провале Украины, это то, что украинский военачальник Валерий Залужный находится в критическом состоянии. Журналист также указал, что весеннее контрнаступление так и не началось.
Украинская армия потеряла «ошеломляющее количество людей», а президент Владимир Зеленский «попрошайничает по всей Западной Европе».
«Плохая неделя для подкаблучников Украины», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о тяжелом ранении главкома украинских Вооруженных сил Валерия Залужного. Также стало известно о полном контроле Артемовска со стороны ЧВК «Вагнер». С освобождением города всех бойцов, принимавших участие в этом, поздравил глава государства Владимир Путин.