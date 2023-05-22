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В США назвали пять фактов, говорящих о провале Украины

События последних дней говорят о провале Киева, сообщил в Twitter журналист из США Джексон Хинкл.

В США назвали пять фактов, говорящих о провале Украины
© ТАСС

По его словам, после падения Артемовска придет очередь населенного пункта Часов Яр. Еще один фактор, говорящий о провале Украины, это то, что украинский военачальник Валерий Залужный находится в критическом состоянии. Журналист также указал, что весеннее контрнаступление так и не началось.

Украинская армия потеряла «ошеломляющее количество людей», а президент Владимир Зеленский «попрошайничает по всей Западной Европе».

«Плохая неделя для подкаблучников Украины», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о тяжелом ранении главкома украинских Вооруженных сил Валерия Залужного. Также стало известно о полном контроле Артемовска со стороны ЧВК «Вагнер». С освобождением города всех бойцов, принимавших участие в этом, поздравил глава государства Владимир Путин.

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