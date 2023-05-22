В США назвали пять фактов, говорящих о провале Украины

По его словам, после падения Артемовска придет очередь населенного пункта Часов Яр. Еще один фактор, говорящий о провале Украины, это то, что украинский военачальник Валерий Залужный находится в критическом состоянии. Журналист также указал, что весеннее контрнаступление так и не началось.