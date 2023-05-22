Украинские беженцы в Польше жалуются на «блуждание по кругам ада»

Беженцы из Украины теряют все льготы на проживание при выезде из Польши, сообщает Wyborcza.

По данным издания, вынужденные переселенцы возвращались в Польшу как туристы, а не военные беженцы, теряя при этом все права на льготы. Люди, получающие пособия, имеют проблемы с восстановлением статуса беженца, когда временно покидают республику. Газета приводит в пример в пример случай беженки Людмилы. Ее сыну стало плохо ночью, они отправились в больницу. Женщине пришлось заплатить за лечение 8 тысяч злотых, несмотря на статус беженца, которым предусматривается бесплатное медицинское обслуживание и получение социальных выплат.

Как выяснилось, статус Людмила потеряла из-за того, что уехала из Польши на несколько дней для продления документов об инвалидности ребенка. При этом статус теряется только при пребывании за пределами Польши более 30 дней. Женщине пришлось ходить по кабинетам на протяжении долгого времени, чтобы решить вопрос с получением поддержки со стороны государства.

Wyborcza указывает, что некоторые вынужденные переселенцы из Украины теряют свои льготы, не покидая Польши. Для восстановления всех необходимых документов приходится «блуждать по всем кругам ада».