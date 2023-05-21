$79.91-0.1386.28-0.22

NYT: рейтинги всех лидеров стран "семерки" оказались ниже 50%

Все лидеры стран "семерки", прибывшие на саммит в Хиросиму, имеют рейтинги одобрения ниже 50%. Об этом пишет газета The New York Times.

NYT: рейтинги всех лидеров стран "семерки" оказались ниже 50%
© globallookpress.com

"Они прибыли из дальних уголков планеты, разговаривают на различных языках, имеют отношение к различным идеологическим группам, их возраст разнится от 43 до 80 лет. Но есть ли одна вещь, объединяющая президента Байдена и других лидеров "семерки"? Не все они популярны дома", - говорится в статье.

"По данным Morning Consult, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, избранная лишь прошлой осенью, имеет лучший рейтинг в 49%, за ней следует президент США Джо Байден с 42%, затем премьер-министр Канады Джастин Трюдо с 39%, потом канцлер ФРГ Олаф Шольц с 34%, премьер-министр Великобритании Риши Сунак с 33% и премьер Японии Фумио Кисида с 31%. Президент Франции Эмманюэль Макрон отстал с печальными 25%", - отмечается в публикации.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий