NYT: рейтинги всех лидеров стран "семерки" оказались ниже 50%

Все лидеры стран "семерки", прибывшие на саммит в Хиросиму, имеют рейтинги одобрения ниже 50%. Об этом пишет газета The New York Times .

"Они прибыли из дальних уголков планеты, разговаривают на различных языках, имеют отношение к различным идеологическим группам, их возраст разнится от 43 до 80 лет. Но есть ли одна вещь, объединяющая президента Байдена и других лидеров "семерки"? Не все они популярны дома", - говорится в статье.