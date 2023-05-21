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Протестующие в Софии забрызгали здание представительства Еврокомиссии красной краской

Участники акции протеста, проходящей под лозунгом »Болгария - зона мира» в столице Болгарии, забрызгали красной краской здание представительства Еврокомиссии в стране. Об этом сообщает местный портал «24 часа».

Протестующие в Софии забрызгали краской здание представительства ЕК
© Кадр видео

Отмечается, что из-за протестов в городе усилили присутствие полиции.

Ранее сообщалось, что в Софии и других городах Болгарии прошла многотысячная антивоенная акция под лозунгом «Болгария — зона мира».

По информации корреспондента агентства ТАСС, участники акции настаивали на неучастии страны в военных конфликтах, сохранении суверенитета во внешней политике, закрытии военных баз НАТО. Они также выступали против евроатлантической ориентации Болгарии и за сохранение семейных ценностей. На площади перед парламентом государства сотни митингующих оставляли подписи под предложением о проведении референдума «за мир и суверенитет».

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