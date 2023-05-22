RTL: Бундесвер продает лишние 3,3 тонны туалетной бумаги

Бундесвер (вооруженные силы Германии) объявил в интернете о продаже лишней туалетной бумаги, передает немецкий телеканал RTL. По информации журналистов, на продажу были выставлены 3,3 тонны туалетной бумаги.

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Отмечается, что механизм размотки продукции отличается от обычного коммерческого рулона, поэтому она не подходит для универсальных диспансеров.

"В конце 2020 года было решено заменить в санузлах бундесвера диспенсеры туалетной бумаги одной компании на универсальные диспенсеры другого поставщика", — поясняется в статье.