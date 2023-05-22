RTL: Бундесвер продает лишние 3,3 тонны туалетной бумаги

Бундесвер (вооруженные силы Германии) объявил в интернете о продаже лишней туалетной бумаги, передает немецкий телеканал RTL. По информации журналистов, на продажу были выставлены 3,3 тонны туалетной бумаги.
Отмечается, что механизм размотки продукции отличается от обычного коммерческого рулона, поэтому она не подходит для универсальных диспансеров.
"В конце 2020 года было решено заменить в санузлах бундесвера диспенсеры туалетной бумаги одной компании на универсальные диспенсеры другого поставщика", — поясняется в статье.
Кроме бумаги, бундесвер выставил на продажу картриджи для принтера, ноутбуки и письменные столы. Главнокомандующий Военно-воздушных сил Германии, генерал-лейтенант Инго Герхартц заявил, что бундесвер использует устаревшую технику, и упомянул в этом контексте самолеты.