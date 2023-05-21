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Suddeutsche Zeitung: к подрыву «Северных потоков» могут быть причастны двое украинцев

По меньшей мере двое украинцев могут быть причастны к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», пишет газета Suddeutsche Zeitung.

СМИ: к подрыву «Северных потоков» могут быть причастны двое украинцев
© Danish Defence

Отмечается, что, согласно расследованию газеты и других СМИ, следователи в ФРГ наткнулись на предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, расположенное в Польше.

По данным издания, Feeria Lwowa арендовала судно «Андромеда», на котором подозреваемые в подрыве газопроводов якобы плыли к ним.

Уточняется, что фирма основана в 2016 году и зарегистрирована двумя гражданами Украины.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал о причастности США к подрыву «Северных потоков».

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

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