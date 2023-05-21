Хакерская группа заявила о тяжелом ранении Залужного
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен во время ракетного удара по украинскому штабу. Он не в состоянии больше выполнять свои обязанности и будет заменен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на группу «Джокер ДНР», располагающую агентурой в ВСУ.
Представитель «Джокер ДНР» рассказал, что ракетный удар ВС РФ был нанесен в начале мая. Он подчеркнул, что Залужному сделали несколько сложных операций, но ранения оказались чересчур серьёзными. Они не позволят ему далее руководить ВСУ.
Киев пока не раскрывает информацию о тяжелом ранении командующего.
«Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух, и без того надломленный потерей Артёмовска», - заявил представитель группы.
Ранее западные и украинские СМИ неоднократно подтверждали достоверность инсайдов и секретных документов хакерской группы «Джокер ДНР».
Залужный с начала мая не показывается на публике. Это произошло после масштабных ударов, нанесенных российской армией по военным объектам на Украине.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергала, что Залужный тяжело ранен. По ее словам, он «делает свою работу» и она с ним «только что общалась».