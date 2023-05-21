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Хакерская группа заявила о тяжелом ранении Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен во время ракетного удара по украинскому штабу. Он не в состоянии больше выполнять свои обязанности и будет заменен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на группу «Джокер ДНР», располагающую агентурой в ВСУ.

Хакерская группа заявила о тяжелом ранении Залужного
© Официальный сайт президента Украины

Представитель «Джокер ДНР» рассказал, что ракетный удар ВС РФ был нанесен в начале мая. Он подчеркнул, что Залужному сделали несколько сложных операций, но ранения оказались чересчур серьёзными. Они не позволят ему далее руководить ВСУ.

Киев пока не раскрывает информацию о тяжелом ранении командующего.

«Информация о состоянии его здоровья на Украине блокируется по указанию западных кураторов, чтобы не подрывать боевой дух, и без того надломленный потерей Артёмовска», - заявил представитель группы.

Ранее западные и украинские СМИ неоднократно подтверждали достоверность инсайдов и секретных документов хакерской группы «Джокер ДНР».

Залужный с начала мая не показывается на публике. Это произошло после масштабных ударов, нанесенных российской армией по военным объектам на Украине.

Залужный отказался от встречи с начальниками генштабов НАТО

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергала, что Залужный тяжело ранен. По ее словам, он «делает свою работу» и она с ним «только что общалась».

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