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Премьер Индии выступил за реформу ООН

ООН следует реформировать, так как международная организация в настоящее время не справляется со своими задачами, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом пишет индийский портал The Economic Times.

Премьер Индии выступил за реформу ООН
© globallookpress.com

Моди пояснил, что эксперты должны проанализировать текущую ситуацию в области глобальной безопасности.

В частности, отметил он, необходимо понять, почему международное сообщество вынуждено обсуждать вопросы поддержания мира на различных форумах, а не в рамках ООН.

Премьер подчеркнул, что организацию нужно реформировать в обязательном порядке. В рамках этого процесса следует добиться того, чтобы ООН и Совбез ООН отчетливо слышали голос «Глобального Юга», не превращались в очередную площадку для пустопорожних разговоров, заметил Моди.

Созданные в прошлом веке институты не соответствуют современным реалиям, резюмировал премьер.

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Ранее о необходимости реформирования ключевых международных институтов, принятых в середине XX века, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

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