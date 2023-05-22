$79.91-0.1386.28-0.22

Премьер Индии объяснил необходимость реформы Совбеза ООН

Приоритетом стран Индо-Тихоокеанского региона должна стать реформа ООН, чтобы голос глобального Юга звучал в Совете Безопасности ООН. Об этом глава индийского правительства Нарендра Моди заявил в понедельник на открытии саммита Форума сотрудничества Индии и Тихоокеанских островов (Forum for India-Pacific Islands cooperation, FIPIC), который проходит в Папуа - Новой Гвинее.

Премьер Индии объяснил необходимость реформы Совбеза ООН
© ТАСС

"Как и вы, мы верим в многосторонность, бескорыстную, открытую и инклюзивную поддержку Индо-Тихоокеанского региона, уважение суверенитета и целостности всех стран. Голос глобального Юга должен звучать на высоте Совета Безопасности ООН. Для этого реформа международных институтов должна стать нашим общим приоритетом", - сказал Моди, текст выступления которого приводит МИД Индии.

Видео дня

Премьер Индии также сказал, что намерен представлять в международных институтах, таких как "Большая двадцатка" (G20), интересы глобального Юга, в том числе островных государств Тихого океана.

"Для меня вы - большие океанические страны, а не малые островные государства., - подчеркнул Моди. - Это ваш океан соединяет с вами Индию. В индийской философии весь мир рассматривается как одна семья. Тема нашего председательства в "Большой двадцатке" в этом году - "Одна Земля, одна семья, одно будущее" - также основана на этой идеологии. В январе мы организовали саммит "Голос глобального Юга", ваши представители участвовали в нем, поделились своими мыслями. Индия считает своим долгом донести до мира заботы, ожидания и чаяния глобального Юга через G20", - отметил Моди.

Индия добивается реформы ООН, в том числе получения статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. В Нью-Дели полагают, что это даст возможность широко представлять в этом международном органе интересы глобального Юга (так условно называют страны Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, тихоокеанских островов, а также развивающиеся страны Азии).

FIPIC - организация, созданная в 2014 году для развития сотрудничества между Индией и 14 государствами Тихоокеанских островов, в число которых входят Острова Кука, Фиджи, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Ниуэ, Самоа, Соломоновы Острова, Палау, Папуа - Новая Гвинея, Тонга, Тувалу и Вануату.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий