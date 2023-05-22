Премьер Индии объяснил необходимость реформы Совбеза ООН

"Для меня вы - большие океанические страны, а не малые островные государства., - подчеркнул Моди. - Это ваш океан соединяет с вами Индию. В индийской философии весь мир рассматривается как одна семья. Тема нашего председательства в "Большой двадцатке" в этом году - "Одна Земля, одна семья, одно будущее" - также основана на этой идеологии. В январе мы организовали саммит "Голос глобального Юга", ваши представители участвовали в нем, поделились своими мыслями. Индия считает своим долгом донести до мира заботы, ожидания и чаяния глобального Юга через G20", - отметил Моди.