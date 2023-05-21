Салливан: Киев может наносить удары по Крыму американским оружием
Украинские военные могут использовать оружие, направляемое им из США, для ударов по Крыму, рассказал в эфире телеканала CNN советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.
Отмечается, что журналисты спросили чиновника о том, допускает ли Вашингтон удары по Крыму с помощью американского оружия.
Салливан ответил, что США неоднократно заявляли о недопустимости применения поставляемых ВСУ ракет и снарядов для ударов по территории России.
Вместе с тем, уточнил советник, Вашингтон не устанавливает какие-либо ограничения для украинских военных в пределах границ республики, признанных другими государствами.
«А мы считаем, что Крым - это Украина», - подчеркнул Салливан.
Ранее глава оборонного ведомства Соединенного королевства Бен Уоллес не посчитал необходимым ответить на вопросы журналистов о том, разрешил ли Лондон использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по полуострову.
Напомним, что Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно.