Салливан: Киев может наносить удары по Крыму американским оружием

Украинские военные могут использовать оружие, направляемое им из США, для ударов по Крыму, рассказал в эфире телеканала CNN советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

Отмечается, что журналисты спросили чиновника о том, допускает ли Вашингтон удары по Крыму с помощью американского оружия.

Салливан ответил, что США неоднократно заявляли о недопустимости применения поставляемых ВСУ ракет и снарядов для ударов по территории России.

Вместе с тем, уточнил советник, Вашингтон не устанавливает какие-либо ограничения для украинских военных в пределах границ республики, признанных другими государствами.

«А мы считаем, что Крым - это Украина», - подчеркнул Салливан.

Ранее глава оборонного ведомства Соединенного королевства Бен Уоллес не посчитал необходимым ответить на вопросы журналистов о том, разрешил ли Лондон использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по полуострову.