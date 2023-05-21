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В Турции произошло новое землетрясение

В Турции произошло новое землетрясение. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в Twitter.

В Турции произошло новое землетрясение
© globallookpress.com

По данным ведомства, в 15:46 по местному времени в провинции Адана зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Отмечается, что речь идет о районе Саимбейли. Очаг залегал на глубине 6,67 километра.

Ранее в апреле на севере Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2. Землетрясение зарегистрировали в провинции Кастамону. Очаг залегал на глубине 11,8 километра. Информации о пострадавших или разрушениях не было.

Землетрясения в Турции и Сирии назвали самыми сильными в Европе за сто лет

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе в Кайсери, Адане, Мерсине.

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