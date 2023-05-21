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Шольц оценил одно из решений конфликта на Украине

Замораживание конфликта на Украине не должно стать окончательным решением по урегулированию ситуации. Так одно из возможных решений конфликта оценил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его цитирует РИА Новости.

Шольц оценил одно из решений конфликта на Украине
© globallookpress.com

Шольц поделился тем, что многие сейчас пытаются предложить способы по восстановлению ситуации и обеспечению безопасности в регионе.

«При этом важно также понимать, что это не должно быть связано с замораживанием конфликта», — заключил немецкий канцлер на полях саммита «Большой семерки» в Хиросиме.

Ранее президент США Джо Байден на полях саммита «Большой семерки» в Японии описал решение украинского конфликта. Американский политик призвал к мирному урегулированию, которое гарантировало бы территориальную целостность Украины.

Тем временем Индонезия выразила готовность помочь прекращению конфликта России и Украины. Об этом заявил индонезийский президент Джоко Видодо. Он отметил, что диалог все равно должен продолжаться. Президент призвал достичь мира как можно скорее, так как «война никому не выгодна».

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