Зеленский: в с все еще находятся украинские военные
Глава Украины Владимир Зеленский сделал на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» (G7) ряд важных заявлений. В частности, он сообщил, что военнослужащие ВСУ выполняют в Артемовске (украинское название - Бахмут) важную миссию. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.
Минобороны РФ накануне заявило, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск взяли Артемовск под контроль.
Зеленский подчеркнул, что украинские военные по-прежнему находятся в населенном пункте. Он добавил, что командование поставило перед ними значимую цель.
«Украинские военные находятся в Бахмуте, они выполняют очень важную задачу», - отметил глава республики.
Точное место нахождения и состав подразделения, которое якобы находится в Артемовске, Зеленский не посчитал возможным назвать.
Ранее глава Украины допустил сдачу города в разговоре с президентом США Джо Байденом. Позже украинские СМИ заявили, что слова Зеленского были неправильно интерпретированы присутствующими журналистами.