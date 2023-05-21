Глава Украины Владимир Зеленский сделал на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» (G7) ряд важных заявлений. В частности, он сообщил, что военнослужащие ВСУ выполняют в Артемовске (украинское название - Бахмут) важную миссию. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Минобороны РФ накануне заявило, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск взяли Артемовск под контроль.

Зеленский подчеркнул, что украинские военные по-прежнему находятся в населенном пункте. Он добавил, что командование поставило перед ними значимую цель.

«Украинские военные находятся в Бахмуте, они выполняют очень важную задачу», - отметил глава республики.

Точное место нахождения и состав подразделения, которое якобы находится в Артемовске, Зеленский не посчитал возможным назвать.