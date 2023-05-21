«Они обыкновенные лицемеры. Мы помним их заявления в связи с приездом туристов. Что плохого в том, если будут прямые полёты, если люди благодаря прямым рейсам приедут к нам вместо того, чтобы лететь через Ереван или другие страны? Мы ведь говорим, что очень много грузин живут в Российской Федерации. Что в этом плохого, если у них будет возможность прямиком приехать?» — сказал Каладзе грузинским журналистам. Его слова приводит ТАСС.