Аэропорт Катании прервал работу из-за извержения вулкана Этна

Рейсы в аэропорту Катании приостановлены из-за извержения вулкана Этна. Оседающий пепел добрался до летного поля, осуществлять полеты стало опасно. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на SAC - управляющую компанию аэропорта Катании.

«Полеты приостановлены из-за извержения вулкана Этна и одновременного выпадения обильного вулканического пепла на поле аэропорта», - сказано в сообщении

Запрет продлится, пока не будут восстановлены безопасные условия для полетов.

На Этне началась новая фаза извержения. Плохая погода, которая скрывает вулкан за дождевыми облаками, мешает прямому наблюдению. Однако активность вулкана подтверждается сильным грохотом, который слышен в окрестностях, и выпадением лавового пепла в Катании, Адрано и Бьянкавилле.