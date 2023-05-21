Стали известны подарки участникам саммита G7 от Японии

Власти Японии подарили иностранным лидерам и руководителям международных организаций, участвовавшим в саммите «Большой семерки» (G7) в Хиросиме, лакированные перьевые ручки, бокалы для вина и бинокли для просмотра спектаклей театра кабуки. Об этом стало известно из сообщения на сайте японского МИД.

© Lenta.ru

На представительском ужине, который прошел накануне в отеле Grand Prince Hiroshima, гостей угощали традиционными японскими и европейскими блюдами, в том числе закуской из мяса и водорослей цукудани с устричным кремом, морскими ежами, лангустами и королевскими крабами.