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Стали известны подарки участникам саммита G7 от Японии

Власти Японии подарили иностранным лидерам и руководителям международных организаций, участвовавшим в саммите «Большой семерки» (G7) в Хиросиме, лакированные перьевые ручки, бокалы для вина и бинокли для просмотра спектаклей театра кабуки. Об этом стало известно из сообщения на сайте японского МИД.

Стали известны подарки участникам саммита G7 от Японии
© Lenta.ru

На представительском ужине, который прошел накануне в отеле Grand Prince Hiroshima, гостей угощали традиционными японскими и европейскими блюдами, в том числе закуской из мяса и водорослей цукудани с устричным кремом, морскими ежами, лангустами и королевскими крабами.

Саммит G7 проходил с 19 по 21 мая. В состав группы входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Участие во встрече также принял президент Украины Владимир Зеленский. На полях саммита состоялся его разговор с лидером США Джо Байденом.

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