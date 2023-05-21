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Во Франции призвали Запад остановить затянувшийся конфликт на Украине

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что конфликт на Украине разворачивается не по сценарию экспертов с Запада и его нужно остановить. Об этом французский политик написал в Twitter.

Во Франции призвали Запад остановить затянувшийся конфликт на Украине
© Lenta.ru

«[Президент Украины Владимир] Зеленский потерял Артемовск, вопреки тому, о чем все "эксперты" трубили месяцами! Пора прекратить посылать оружие, а скоро уже и самолеты. Что за безумие! (…) Нужно начинать переговоры о мирном плане!» — призвал Филиппо.

Ранее политик писал, что президент Франции Эммануэль Макрон поставками оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) истощает армию собственной страны, а также разжигает бесконечную войну.

«Макрон объявил, что дарит Зеленскому десятки бронемашин и легких танков! Вот как надо разжигать бесконечную войну и еще больше истощать французскую армию!» — осудил главу государства Филиппо.

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