Во Франции призвали Запад остановить затянувшийся конфликт на Украине

«[Президент Украины Владимир] Зеленский потерял Артемовск, вопреки тому, о чем все "эксперты" трубили месяцами! Пора прекратить посылать оружие, а скоро уже и самолеты. Что за безумие! (…) Нужно начинать переговоры о мирном плане!» — призвал Филиппо.