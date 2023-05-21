Байден сообщил, что G7 согласовала единый подход к КНР

"Это означает - сделать шаги, чтобы диверсифицировать наши цепочки поставок, чтобы мы не зависели в плане поставок какого-то необходимого продукта от одной страны. Это означает сопротивление сообща экономическому принуждению и противодействие вредным практикам, вредящим нашему рынку труда. Это означает защиту узкого спектра передовых технологий, имеющих критическую важность для нашей национальной безопасности. Все эти элементы согласованы G7", - добавил он.