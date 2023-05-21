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Глава МИД Венгрии попросил Фон дер Ляйен ответить на вопрос по поводу угроз безопасности страны

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна лично прояснить вопрос, действительно ли Украина получала из Брюсселя рекомендации перекрыть нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает российскую нефть, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Будапешт потребовал от фон дер Ляйен лично объяснить угрозы безопасности Венгрии
© globallookpress.com

Он отметил, что в этом случае идет речь о возможной угрозе безопасности и суверенитету Венгрии, передает ТАСС.

Глава ведомства заявил, что от Киева не было объяснений в связи с информацией о том, что чиновники из ЕК советовали заблокировать поставки по нефтепроводу «Дружба», чтобы нанести ущерб России и оказать давление на Венгрию.

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Сийярто подчеркнул, что по этому серьезному вопросу председатель Еврокомиссии должна лично дать ответ, так как идет речь о безопасности и суверенитете Венгрии.

«Если кто-то пытается подорвать безопасность энергоснабжения страны, то это может быть расценено как нападение и посягательство на ее суверенитет», – пояснил министр.

Ранее СМИ со ссылкой на документы Пентагона, попавшие в Сеть, писали о предложении Владимира Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба».

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