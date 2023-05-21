Байден обещал Китаю ответ в случае агрессии в адрес Тайваня
США ответят на «односторонние шаги» Пекина в отношении Тайваня. Об этом заявил американский президент Джо Байден на пресс-конференции в Хиросиме, передает РИА Новости.
«Если Китай будет действовать в одностороннем порядке, будет ответ… будет ответ», - сказал Байден.
По его словам, Вашингтон продолжит поддержку Тайваня, чтобы он мог «защищать себя». С намерениями США согласно большинство союзников.
Накануне МИД КНР заявил, что совместное заявление лидеров G7 по Тайваню надо рассматривать как поддержку тайваньских сепаратистов.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали гоминьдановцы, потерпевшие поражение в гражданской войне. Пекин и большинство стран мира, включая Россию, считают Тайвань регионом КНР.