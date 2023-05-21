$79.91-0.1386.28-0.22

Байден обещал Китаю ответ в случае агрессии в адрес Тайваня

США ответят на «односторонние шаги» Пекина в отношении Тайваня. Об этом заявил американский президент Джо Байден на пресс-конференции в Хиросиме, передает РИА Новости.

Байден обещал Китаю ответ в случае агрессии в адрес Тайваня
© globallookpress.com

«Если Китай будет действовать в одностороннем порядке, будет ответ… будет ответ», - сказал Байден.

По его словам, Вашингтон продолжит поддержку Тайваня, чтобы он мог «защищать себя». С намерениями США согласно большинство союзников.

Зеленский обратился с просьбой к Байдену

Накануне МИД КНР заявил, что совместное заявление лидеров G7 по Тайваню надо рассматривать как поддержку тайваньских сепаратистов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали гоминьдановцы, потерпевшие поражение в гражданской войне. Пекин и большинство стран мира, включая Россию, считают Тайвань регионом КНР.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий