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1 час назад

В ООН оценили помощь странам Африки от МВФ в период пандемии

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на полях саммита G7 в Хиросиме оценил помощь странам Африки от Международного валютного фонда (МВФ) в период пандемии коронавируса. По его словам, которые приводятся на сайте всемирной организации, она составила 34 миллиарда долларов.

В ООН оценили помощь странам Африки от МВФ в период пандемии
Фото: ТАССТАСС

В то же время государства «Большой семерки» получили от фонда 280 миллиардов долларов, указал генсек. Он отметил, что в мировой финансовой системе наблюдается дисбаланс в пользу развитых стран.

«В глобальных экономических и финансовых структурах существует системное, несправедливое, предвзятое отношение в пользу богатых стран, что, естественно, вызывает разочарование в развивающихся», — подчеркнул Гутерриш, назвав сложившуюся ситуацию несправедливой.

Ранее генсек ООН призвал реформировать Совет Безопасности организации и институтов Бреттон-Вудской системы.

В мире,Антониу Гутерриш,Международный валютный фонд,ООН,
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