В ООН оценили помощь странам Африки от МВФ в период пандемии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на полях саммита G7 в Хиросиме оценил помощь странам Африки от Международного валютного фонда (МВФ) в период пандемии коронавируса. По его словам, которые приводятся на сайте всемирной организации, она составила 34 миллиарда долларов.

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В то же время государства «Большой семерки» получили от фонда 280 миллиардов долларов, указал генсек. Он отметил, что в мировой финансовой системе наблюдается дисбаланс в пользу развитых стран.

«В глобальных экономических и финансовых структурах существует системное, несправедливое, предвзятое отношение в пользу богатых стран, что, естественно, вызывает разочарование в развивающихся», — подчеркнул Гутерриш, назвав сложившуюся ситуацию несправедливой.