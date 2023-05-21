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Байден: Китаю будет дан ответ со стороны США и союзников в случае действий против Тайваня

Китай столкнется с ответной реакцией США и их союзников, если предпримет попытку изменить статус Тайваня в одностороннем порядке. Об этом в воскресенье на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме заявил президент США Джо Байден.

"Мы продолжим помогать Тайваню защищать себя. Среди большинства наших союзников есть ясное понимание того, что, если Китай предпримет односторонние действия, последует ответ", - отметил он.

Зеленский обратился с просьбой к Байдену

При этом президент США указал, что Вашингтон не намерен смягчать антикитайские санкции для улучшения отношений с Пекином.

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