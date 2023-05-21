Китай столкнется с ответной реакцией США и их союзников, если предпримет попытку изменить статус Тайваня в одностороннем порядке. Об этом в воскресенье на пресс-конференции на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме заявил президент США Джо Байден.