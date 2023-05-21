Японка Сэцуко Турлоу, пережившая атомную бомбардировку Хиросимы, раскритиковала лидеров западных стран за бездушие, проявленное во время прошедшего в городе саммита «Большой семерки» (G7). Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в Японии людей, переживших атомные бомбардировки, называют «хибакуся» - «пострадавшие от бомб».

Турлоу, проживающая в настоящее время в Канаде, призналась, что до конца надеялась на то, что лидеры США, Соединенного Королевства и Франции смогут хотя бы на минуту сбросить с себя «облачения политиков». В особенности, после того, как они посетили Парк и Музей мира.

По ее словам, в итоговом документе, принятом лидерами клуба, не отразились никакие чувства, не почувствовалось, что у них есть души и сердца.

Кроме того, добавила женщина, резолюция выглядит очень односторонней. В ней присутствует критика КНР, России, Ирана, Северной Кореи, но ничего не говорится об арсеналах и действиях Вашингтона, Парижа и Лондона.

«Саммит G7 в Хиросиме потерпел большой провал», - подчеркнула «хибакуся».