Санду призвала этнические группы Молдавии объединиться для вступления в ЕС

Для вступления в ЕС национальные меньшинства Молдавии должны объединиться. Страна перестанет быть на окраине Европы, когда станет частью ЕС. С такими заявлениями выступила на митинге в Кишиневе президент республики Майя Санду, передает РИА Новости.

К Евросоюзу, по прогнозу президента, Молдавия присоединится «к 2030 году».

«Мы выбрали единственный шанс для развития Молдавии, чтобы наша страна больше не была на окраине Европы», - заявила Санду.

Она отметила, что готова «привести Европу в каждый населенный пункт». Часть речи Санду повторила на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках.

В воскресенье Санду созвала митинг под лозунгом «Европейская Молдова». Она считает, что акция продемонстрирует западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз.

Мероприятие прошло в Кишиневе на площади Великого национального собрания. Как сообщает RT, людей свозили на площадь автобусами, на манифестацию также организованно вывели студентов.