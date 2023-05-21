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Санду призвала этнические группы Молдавии объединиться для вступления в ЕС

Для вступления в ЕС национальные меньшинства Молдавии должны объединиться. Страна перестанет быть на окраине Европы, когда станет частью ЕС. С такими заявлениями выступила на митинге в Кишиневе президент республики Майя Санду, передает РИА Новости.

Санду призвала этнические группы Молдавии объединиться для вступления в ЕС
© globallookpress.com

К Евросоюзу, по прогнозу президента, Молдавия присоединится «к 2030 году».

«Мы выбрали единственный шанс для развития Молдавии, чтобы наша страна больше не была на окраине Европы», - заявила Санду.

Она отметила, что готова «привести Европу в каждый населенный пункт». Часть речи Санду повторила на русском, украинском, гагаузском и болгарском языках.

В воскресенье Санду созвала митинг под лозунгом «Европейская Молдова». Она считает, что акция продемонстрирует западным партнерам стремление жителей Молдавии интегрироваться в Евросоюз.

Мероприятие прошло в Кишиневе на площади Великого национального собрания. Как сообщает RT, людей свозили на площадь автобусами, на манифестацию также организованно вывели студентов.

Ранее издание Daily Mail перечислило страны, которые могут выйти из Евросоюза по примеру Британии.

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