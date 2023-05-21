В Чечне решили расследовать осквернение Корана в Волгограде

Следственный комитет России (СК РФ) заявил, что чеченские следователи изучат дело, заведенное в отношении жителя Волгограда, обвиняемого в осквернении Корана. В правоохранительных органах утверждают, что мужчина сжег книгу по поручению украинских спецслужб, пишет РИА Новости.

Дело возбудили 20 мая по статье 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы России ранее утверждало, что им «удалось проследить участие США в осквернении мусульманской святыни».