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1 час назад

В Чечне решили расследовать осквернение Корана в Волгограде

Lenta.ru

Следственный комитет России (СК РФ) заявил, что чеченские следователи изучат дело, заведенное в отношении жителя Волгограда, обвиняемого в осквернении Корана. В правоохранительных органах утверждают, что мужчина сжег книгу по поручению украинских спецслужб, пишет РИА Новости.

В Чечне решили расследовать осквернение Корана в Волгограде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дело возбудили 20 мая по статье 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы России ранее утверждало, что им «удалось проследить участие США в осквернении мусульманской святыни».

Впервые ролик с сожжением Корана появился в соцсетях вечером 19 мая.

В мире,МВД России,Следственный комитет,
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