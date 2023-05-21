Провокацию с осквернением Корана в Волгограде организовали при участии спецслужб США. Об этом сообщил источник в российском правоохранительном ведомстве, передает РИА Новости.

«Прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни», - сказал источник.

По его словам, спецслужбы украинского режима полностью курируют американские и британские ведомства. С их помощью Киев устраивает теракты и диверсии в России. Поэтому американские и британские спецслужбы «несут равную ответственность за совершенные преступления».

Инцидент произошёл 19 мая вблизи волгоградской Соборной мечети. Коран сжёг 19-летний уроженец «незалежной» Никита Журавель, завербованный украинскими спецслужбами. Он рассказал, что ради денег сотрудничал с СБУ. Журавлёв снял сожжение Корана на видео, которое потом передал кураторам.