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Сожжение Корана в Волгограде связали с работой спецслужб США

Провокацию с осквернением Корана в Волгограде организовали при участии спецслужб США. Об этом сообщил источник в российском правоохранительном ведомстве, передает РИА Новости.

Сожжение Корана в Волгограде связали с работой спецслужб США
© globallookpress.com

«Прослеживается непосредственное участие американских спецслужб в совершении преступления, связанного с осквернением мусульманской святыни», - сказал источник.

По его словам, спецслужбы украинского режима полностью курируют американские и британские ведомства. С их помощью Киев устраивает теракты и диверсии в России. Поэтому американские и британские спецслужбы «несут равную ответственность за совершенные преступления».

Инцидент произошёл 19 мая вблизи волгоградской Соборной мечети. Коран сжёг 19-летний уроженец «незалежной» Никита Журавель, завербованный украинскими спецслужбами. Он рассказал, что ради денег сотрудничал с СБУ. Журавлёв снял сожжение Корана на видео, которое потом передал кураторам.

Ему заплатили 10 тысяч рублей. Против задержанного возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

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