$79.91-0.1386.28-0.22
14 минут назад

Зеленский попросил Байдена о гарантиях безопасности для Украины

Lenta.ru

Украинский президент Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена о гарантиях безопасности для страны до ее включения в состав НАТО. Такая просьба была высказана на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Хиросиме, сообщается на сайте пресс-центра президента Украины.

Зеленский попросил Байдена о гарантиях безопасности для Украины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Утверждается, что во время разговора с американским президентом «Зеленский остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины и подготовке к вильнюсскому саммиту НАТО». Украинский лидер отметил важность гарантий безопасности для страны перед тем, как она войдет в НАТО.

В заключение Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи Украине.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий