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10 минут назад

Байден описал решение украинского конфликта

Lenta.ru

Президент США Джо Байден заявил, что выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, которое гарантировало бы территориальную целостность Украины. Его слова в воскресенье, 21 мая, приводит РИА Новости.

Байден описал решение украинского конфликта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Американский политик заявил, что выступает за мирное урегулирование, которое гарантировало бы территориальную целостность Украины.

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«Мы также поддерживаем ваше стремление к справедливому миру, к одному аспекту — суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению», — заявил Байден во время встречи с Владимиром Зеленским.

Ранее 21 мая Байден объявил, что Вашингтон выделит новый пакет военной помощи Украине. Планируется, что в него войдут боеприпасы, артиллерия и бронетехника. Обойдется он в 375 миллионов долларов. В релизе говорится, что средства выделяются в том числе на создание «долгосрочного потенциала Украины для защиты и сдерживания российской агрессии».

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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