Премьер Японии признал необходимость прямого диалога с Китаем

Премьер-министр Японии Фумио Кисида признал необходимость прямого диалога по глобальным проблемам с Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Он отметил, что КНР должна вести себя ответственно, учитывая, что она является членом мирового сообщества.

«Мы готовы путем диалога построить с Китаем конструктивные и стабильные отношения, мы сошлись в этом мнениями со странами "семерки"», — добавил премьер.

Ранее стало известно, что Кисида встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 21 мая. Глава японского правительства проведет встречу с украинским лидером в последний день саммита «Большой семерки» (G7).