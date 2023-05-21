$79.91-0.1386.28-0.22

Председатель Европарламента заявила о готовности Молдавии вступить в ЕС

Переговоры по вопросу евроинтеграции Молдавии должны начаться как можно скорее, поскольку страна уже готова вступить в Евросоюз. Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола, пишет РИА Новости

Председатель Европарламента заявила о готовности Молдавии вступить в ЕС
© Lenta.ru

Она также понадеялась, что переговоры по вступлению Молдавии в ЕС начнутся в этом году.

«Мы гордимся тем, что являемся крупнейшим сторонником интеграции в ЕС», — подчеркнула Метсола.

Ранее глава республики Майя Санду созвала митинг под лозунгом «Европейская Молдова». Президент считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей страны интегрироваться в ЕС.

Авиакомпания Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон-грата

Санду также подчеркнула, что Молдавия к середине 2023 года выполнит все условия Еврокомиссии для вступления в объединение. Они в том числе касаются «принципа верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией».

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий