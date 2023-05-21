Председатель Европарламента заявила о готовности Молдавии вступить в ЕС

Переговоры по вопросу евроинтеграции Молдавии должны начаться как можно скорее, поскольку страна уже готова вступить в Евросоюз. Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола, пишет РИА Новости

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Она также понадеялась, что переговоры по вступлению Молдавии в ЕС начнутся в этом году.

«Мы гордимся тем, что являемся крупнейшим сторонником интеграции в ЕС», — подчеркнула Метсола.

Ранее глава республики Майя Санду созвала митинг под лозунгом «Европейская Молдова». Президент считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей страны интегрироваться в ЕС.