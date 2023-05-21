Авиакомпания Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон-грата

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не будет допущена на борт лайнеров Georgian Airways, заявил основатель компании Тамаз Гаиашвили. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что после того, как Georgian Airways возобновила полеты в Москву, Зурабишвили демонстративно отказалась пользоваться услугами перевозчика.

Гаиашвили пояснил, что руководство компании в ответ объявило президента республики персоной нон-грата на своих рейсах.

Запрет будет действовать до тех пор, пояснил бизнесмен, пока Зурабишвили не принесет извинения грузинскому народу.

Напомним, что в мае был снят запрет на прямые рейсы между Россией и Грузией, действовавший четыре года. Решение о снятии было положительно воспринято как в Москве, так и в Тбилиси.