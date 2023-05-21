Зеленский встретится с премьером Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, 21 мая. Об этом сообщил представитель МИД Японии, передает РИА Новости.

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Таким образом, глава японского правительства встретится с украинским лидером в последний день саммита «Большой семерки» (G7).

«Детали [встречи] находятся в завершающей стадии согласования», — уточнил представитель МИД.

На полях саммита G7 Зеленский, по данным СМИ, уже встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Подробности встречи политиков не приводятся.