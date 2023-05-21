Названо число участников митингов оппозиции в Молдавии

«Люди пришли на митинги, заявив, что голос народа превыше всего, и что народ должен решить, куда идти Молдове — на Запад, на Восток, присоединиться или нет к какому-либо военному блоку или остаться нейтральной, как это предусмотрено конституцией» , — говорится в заявлении партии «Шор».