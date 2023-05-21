Во Франции три человека погибли в результате стрельбы

В Марселе трое мужчин были застрелены рано утром в воскресенье. Об этом сообщает телеканал TF1.

Инцидент произошел в 11-м округе, на бульваре де ля Помм около 5.10 утра. Источник в полиции рассказал, что неизвестные из машины открыли огонь по другому автомобилю, в котором находились пятеро молодых людей.

Трое пассажиров получили смертельные ранения. Подозреваемые скрылись, вскоре в том же районе Марселя была найдена сгоревшая машина.

Начато расследование, на место прибыл префект Буш-дю-Рон. Он заявил, что для поиска преступников мобилизованы все полицейские службы. Полиция подозревает, что убийство совершили наркоторговцы.

Телеканал отмечает, что «незаконный оборот наркотиков отравляет Марсель». Только за минувшие выходные пять человек были арестованы за хранение оружия после рейда против наркоторговцев. У них изъяли три автомата Калашникова, пистолет-пулемет и пистолет.

«Мы продолжим решительную борьбу», — заявили власти.