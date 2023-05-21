В США заявили об ослаблении европейской поддержки Украины

Многие страны ослабили поддержку Украины и надеются на возобновление бизнеса с РФ. Об этом в колонке для издания The Hill заявил профессор Католического университета Америки, гостевой лектор Гуверовского института войны, революции и мира Якуб Григель.

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«Многие страны, особенно в Европе, уже слабо поддерживают Украину, по капле предоставляя ей оружие, и надеются, что скоро наступит поствоенная эпоха, и они смогут возобновить свой бизнес с Россией», — пишет он.

По словам Григеля, многие западные политические лидеры, в том числе в США, опасаются эскалации конфликта и применения Россией ядерного оружия.

«Даже если они поощряют независимость Украины на словах, их общая цель — не подтолкнуть Москву к более широкому и разрушительному конфликту», — считает профессор.

Григель также пишет, что планы Киева по возвращению Крыма — не очень хорошая идея с политической и стратегической точки зрения. Он считает, что для истощенной страны, зависящей от небольшой международной поддержки, слишком рискованно направлять свои ограниченные силы на Крымский полуостров, который наверняка укреплен оборонительным вооружением.