Сунак назвал крупнейший вызов для мировой безопасности
КНР является «крупнейшим вызовом нашего времени» для мировой безопасности и процветания. С таким утверждением выступил на полях саммита G7 британский премьер Риши Сунак, передает РИА Новости.
«Китай представляет собой крупнейший вызов нашего времени для мировой безопасности и процветания», - заявил Сунак.
По его мнению, страны G7 продемонстрировали, что добиваются единой цели в отношении Пекина.
Саммит G7 проходит в Хиросиме с 19 мая по 21 мая включительно.
Накануне председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала ужесточить политику в отношении Китая.