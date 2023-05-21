Сунак назвал крупнейший вызов для мировой безопасности

КНР является «крупнейшим вызовом нашего времени» для мировой безопасности и процветания. С таким утверждением выступил на полях саммита G7 британский премьер Риши Сунак, передает РИА Новости.

«Китай представляет собой крупнейший вызов нашего времени для мировой безопасности и процветания», - заявил Сунак.

По его мнению, страны G7 продемонстрировали, что добиваются единой цели в отношении Пекина.

Саммит G7 проходит в Хиросиме с 19 мая по 21 мая включительно.