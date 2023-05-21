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В Греции стартовали парламентские выборы

В Греции в 7 утра в воскресенье стартовали выборы в парламент страны.

В Греции стартовали парламентские выборы
© Российская Газета

Известно, что избирательные участки будут открыты до 19.00. Вскоре после окончания голосования должны появиться результаты экзит-поллов. Согласно сведениям МВД Греции, правом голоса в стране обладают приблизительно 9,9 миллиона граждан. Причем в Греции голосовать можно с 16 лет - при условии, что гражданину исполнится 17 лет в год проведения выборов.

РИА Новости сообщает, что ради увеличения явки избирателей греческие власти сделали бесплатным проезд по дорогам, которые в остальное время являются платными. Примечательно, что эта небольшая привилегия распространяется на весь текущий уикенд.

Процедура голосования в Греции также выглядит весьма неординарно. Сообщается, что каждому избирателю вручат 36 бюллетеней - согласно числу партий и коалиций, принимающих участие в выборах. Еще один бюллетень будет пустым - он используется, если гражданин не намерен поддерживать ни одну из партий. Исходя из своих предпочтений, избиратель должен положить соответствующий бюллетень (с вписанной фамилией своей партийного кандидата) в конверт и уже затем бросить его в урну. Все оставшиеся бюллетени, выданные избирателю, подлежат утилизации.

Ожидается, что бороться за пальму первенства будут правящая партия "Новая демократия", имеющая правоцентристскую направленность, и оппозиционная СИРИЗА - Прогрессивный альянс, представляющая левые силы.

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