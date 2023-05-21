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Шольц указал на несоответствие Украины многим критериям для вступления в НАТО

Украина в настоящее время не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в Североатлантический альянс. Об этом в воскресенье заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу Welt на полях саммита Группы семи (G7).

Шольц указал на несоответствие Украины многим критериям для вступления в НАТО
© globallookpress.com

"Мы приняли решение в Бухаресте, которое давно сформулировало перспективу [членства в НАТО]", - сказал Шольц, комментируя возможное вступление Украины в НАТО. При этом он отметил, что сразу было ясно, что "этого не произойдет в обозримом будущем". "Конечно, среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать", - констатировал глава правительства ФРГ.

В то же время Шольц вновь подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на том, что происходит сейчас, в частности на дальнейшей поддержке Киева.

В ночь на 15 мая газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что страны НАТО решили не направлять Украине приглашение стать членом Североатлантического альянса на саммите в Вильнюсе, однако обсуждают возможность наращивания взаимодействия с Киевом и потенциальное установление сроков его вступления в военный блок. По данным издания, среди стран альянса, несмотря на призывы Киева, сложился консенсус относительно того, что НАТО во время саммита 11-12 июля в Вильнюсе не направит Украине официальное приглашение о вступлении.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина со временем станет членом НАТО, однако отказался предоставлять План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.

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