Байден попросил у премьера Индии автограф как у "слишком популярного" политика

"Вы представляете для меня настоящую проблему. В следующем месяце мы устраиваем для вас ужин в Вашингтоне. Вся страна хочет приехать, у меня закончились пригласительные билеты. Думаете, я шучу? Спросите мою команду, идут звонки от людей, о которых я никогда раньше не слышал, от кинозвезд до родственников", - сказал Байден. "Вы слишком популярны", - приводят источники слова американского президента.