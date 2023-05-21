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Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

Президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон выделит новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи
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Уточняется, что Байден заявил о таком решении, встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме, годе проходит саммит «Большой семерки» (G7).

По данным СМИ, в новый пакет вооружений войдут боеприпасы, артиллерия и бронетехника.

20 мая издание Politico сообщило, что Байден в ходе саммита G7 в Хиросиме объявит о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 375 миллионов долларов. По данным издания, в пакет должно войти еще больше артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанкового вооружения.

Позднее высокопоставленный представитель администрации президента США заявил, что не может подтвердить такие сведения, но заверил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву. Он добавил, что поставки будут осуществляться в соответствии с обязательством США поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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