Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

Президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон выделит новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

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Уточняется, что Байден заявил о таком решении, встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме, годе проходит саммит «Большой семерки» (G7).

По данным СМИ, в новый пакет вооружений войдут боеприпасы, артиллерия и бронетехника.

20 мая издание Politico сообщило, что Байден в ходе саммита G7 в Хиросиме объявит о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 375 миллионов долларов. По данным издания, в пакет должно войти еще больше артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанкового вооружения.