В США раскрыли подлинную причину встречи лидеров G7

Собрание лидеров G7 в Хиросиме можно считать «клубом одиноких сердец», где каждый может пожаловаться на свое затруднительное положение. Об этом пишет обозреватель The New York Times Питер Бейкер, передает РИА Новости.

Он считает, что для президента США Джо Байдена и его коллег из других держав настала эпоха «демократического разочарования». Избиратели постоянно недовольны избранными премьер-министрами и президентами. Каждый лидер G7 по тем или иным причинам имеет повод пожаловаться, говорится в публикации.

В качестве доказательства обозреватель The New York Times приводит данные опроса Morning Consult, согласно которым ни один из лидеров G7 не способен привлечь на свою сторону большую часть населения собственной страны. Наилучшим результатом, согласно рейтингу, может похвастаться премьер-министр Италии Джорджа Мелони, при этом ее рейтинг одобрения составляет лишь 49%.