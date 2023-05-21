СМИ: президент Южной Кореи впервые встретится с Зеленским на полях G7

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретится с главой Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Хиросиме. Об этом пишет агентство Ренхап со ссылкой администрацию южнокорейского лидера, передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении, встреча пройдет во второй половине дня, инициатором выступила украинская сторона.

Высокопоставленный чиновник из администрации южнокорейского лидера рассказал, что Украина может говорить о поставках летального оружия для борьбы с Россией со всеми странами. Однако Южная Корея примет во внимание все ограничения в нынешней мировой обстановке и сделает выбор в соответствии с собственными принципами и точкой зрения, подчеркнул он.

Агентство напоминает, что Украина неоднократно просила Южную Корею предоставить им оружие, однако Сеул до сих пор отказывался. Южнокорейские власти оказывали лишь гуманитарную помощь, летальное оружие от них не поступало.