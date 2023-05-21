$79.91-0.1386.28-0.22

Бывший врач Белого дома дал Байдену откровенный совет

Глава США Джо Байден не в состоянии исполнять свои должностные обязанности из-за когнитивных проблем. Он должен откровенно признаться в этом своим близким, врачам, а также не подвергать Штаты опасности из-за своего состояния. Такое заявление сделал бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, пишет РИА Новости со ссылкой на его Twitter.

Бывший врач Белого дома дал Байдену откровенный совет
© ТАСС

По его словам, Джо Байден, а также два сенатора-демократа, 90-летняя Дайэнн Файнстайн и перенесший инсульт Джон Феттерман, по состоянию здоровья больше не могут занимать высокопоставленные должности.

«Факт: все они когнитивно неспособны выполнять свою работу. На карту поставлена национальная безопасность нашей страны», — подчеркнул Джексон, добавив, что этим людям следует серьезно поговорить о своем здоровье с врачами и членами семьи.

Ранее представители Республиканской партии потребовали от Джо Байдена пройти проверку умственных способностей или отказаться от участия в выборах 2024 года. Бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон заявила, что преклонный возраст нынешнего президента США — вопрос, который избиратели «имеют полное право рассмотреть». Она считает, что победа Дональда Трампа на выборах будет означать конец Украины и США.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий