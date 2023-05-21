Бывший врач Белого дома дал Байдену откровенный совет
Глава США Джо Байден не в состоянии исполнять свои должностные обязанности из-за когнитивных проблем. Он должен откровенно признаться в этом своим близким, врачам, а также не подвергать Штаты опасности из-за своего состояния. Такое заявление сделал бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, пишет РИА Новости со ссылкой на его Twitter.
По его словам, Джо Байден, а также два сенатора-демократа, 90-летняя Дайэнн Файнстайн и перенесший инсульт Джон Феттерман, по состоянию здоровья больше не могут занимать высокопоставленные должности.
«Факт: все они когнитивно неспособны выполнять свою работу. На карту поставлена национальная безопасность нашей страны», — подчеркнул Джексон, добавив, что этим людям следует серьезно поговорить о своем здоровье с врачами и членами семьи.
Ранее представители Республиканской партии потребовали от Джо Байдена пройти проверку умственных способностей или отказаться от участия в выборах 2024 года. Бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон заявила, что преклонный возраст нынешнего президента США — вопрос, который избиратели «имеют полное право рассмотреть». Она считает, что победа Дональда Трампа на выборах будет означать конец Украины и США.