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Экс-канцлера ФРГ не позвали на юбилей его партии

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера не позвали на юбилей партии, в которой он состоит. Об этом сообщил генеральный секретарь Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Кевин Кюнерт, передает NDR.

Экс-канцлера ФРГ не позвали на юбилей его партии
©  Maxim Shemetov / Reuters

Как стало известно телерадиокомпании, такое решение было принято из-за связей Шредера с Россией. Поводом стало посещение экс-канцлером посольства России 9 мая. «Пока он находится здесь рядом с поджигателем войны и агрессором, как это можно было увидеть во время визита в российское посольство на прошлой неделе, нам не о чем говорить друг с другом», — заявил Кюнерт. Празднование 160-летия СДПГ состоится 23 мая в Берлине.

Ранее Bild возмутилось появлению Шредера на торжественном приеме, который был организован посольством РФ по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Присутствие экс-канцлера на мероприятии здание охарактеризовало как «участие в празднике в плохой компании».

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