Партнеры по саммиту G7 возложили цветы в парке мира Хиросимы

Отмечается, что среди участников церемонии нет президента Украины Владимира Зеленского , который прибыл в Хиросиму и будет в воскресенье принимать участие в работе саммита в расширенном формате.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что встреча лидеров "большой семерки" в 2024 году, когда председательство в формате перейдет Италии, пройдет в июне в южной области Апулия. Мелони объявила о досрочном возвращении в Италию с саммита лидеров стран Группы семи из-за наводнения - после сильных дождей в итальянском регионе Эмилия-Романья вышли из берегов сразу 23 реки и произошло 280 оползней. Под водой оказался 41 город.