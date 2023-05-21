Белый дом заявил об «отброшенных назад» переговорах по госдолгу США

«Давайте серьезно относиться к тому, что может быть принято обеими партиями, попасть на стол президента и сократить дефицит бюджета», — предложила Карин Жан-Пьер. Она при этом заявила, что сегодня именно республиканцы, а не демократы и глава американского государства, угрожают впервые за всю историю США привести страну к дефолту, выдвигая радикальные однопартийные требования.