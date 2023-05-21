Белый дом заявил об «отброшенных назад» переговорах по госдолгу США
Переговоры с администрацией США по проблеме государственного долга страны были «отброшены назад» предложениями команды спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она рассказала, что команда Кевина Маккарти представила предложения, которые были «шагом назад». Они содержали набор очень однопартийных требований, которые обе палаты конгресса никогда не смогли бы принять. Президент Джо Байден выдвигал на стол различные предложения по сокращению дефицита бюджета, включая сокращение прибылей фармацевтических компаний, ограничения расходов и закрытие налоговых лазеек для нефтегазовых предприятий.
«Давайте серьезно относиться к тому, что может быть принято обеими партиями, попасть на стол президента и сократить дефицит бюджета», — предложила Карин Жан-Пьер. Она при этом заявила, что сегодня именно республиканцы, а не демократы и глава американского государства, угрожают впервые за всю историю США привести страну к дефолту, выдвигая радикальные однопартийные требования.
Ранее президент Джо Байден заявил, что позитивно оценивает шансы повысить потолок государственного долга США и решить проблему возможного дефолта.