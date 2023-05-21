Поляков взбесила выходка украинского посла

Посол Украины в Польше Василий Зварич отказался извиниться за Волынскую резню. Читатели издания Do Rzeczy резко отреагировали на его высказывание, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что Варшава ждет извинения от Киева за Волынскую резню. Посол Украины в ответ назвал это требование досадным и неприемлемым.

Читатели Do Rzeczy осудили его за такую реакцию.

«Чего еще ждет польское правительство? Немедленно выгнать бандеровского пса из Польши», — возмутился Helvet F. Другой пользователь согласился с ним и предложил сделать посла персоной нон грата.

Znacie считает необходимым «выжечь преступную бандеровщину каленым железом», а также добавил, что терпеть подобное в Европе — настоящий позор. Marika cylus заявила, что Украина давно должна была извиниться и «встать на колени» за преступления в годы войны и зверства, которые тогда происходили.

«Извиняться за такое преступление — это смешно. Необходимо адекватное наказание», — выразил мнение MM. Junak Junak указал, что Зваричу плевать, так как он знает, что в Польше ему «ничего не сделают».