Макрон призвал лидеров «Большой семерки» заставить Китай надавить на Россию

В частности, Париж хочет, чтобы его «маленькая музыка» прозвучала в позиционировании Пекина. «Китай играет важную роль, у него есть статус и обязанности, которые мы хотим, чтобы он взял», — объяснил один из советников французского лидера. При этом он подчеркнул, чтобы это происходило путем вступления в рамки сотрудничества, отвечающего определенному количеству стандартов и ценностей.