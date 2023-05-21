МИД Украины пожаловался на нехватку денег

Замглавы МИД Украины Мельник заявил об угрозе для министерства остаться без денег
В октябре МИД Украины может «остаться без финансирования», заявил замглавы ведомства Андрей Мельник.
Мельник сказал, что МИДу «не хватает финансирования». Он сообщил, что украинскому кабмину направлена просьба «увеличить финансирование министерства». По словам Мельника, МИД Украины «недофинансирован практически на треть». Без дополнительных средств «где-то в октябре МИД останется без финансирования». Мельник пояснил, что речь идет «про самые минимальные средства». Он также призвал расширить число дипломатических учреждений в Азии, Латинской Америке и Африке, передает РИА «Новости».
Напомним, Мельник, занимая пост посла Украины в Германии, прославился скандальными заявлениями и хамством в отношении немецких властей. После отставки Мельник заявил, что нынешний украинский посол в Берлине Алексей Макеев «топчет ногами» его «наследие».