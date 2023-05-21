МИД Украины пожаловался на нехватку денег

Мельник сказал, что МИДу «не хватает финансирования». Он сообщил, что украинскому кабмину направлена просьба «увеличить финансирование министерства». По словам Мельника, МИД Украины «недофинансирован практически на треть». Без дополнительных средств «где-то в октябре МИД останется без финансирования». Мельник пояснил, что речь идет «про самые минимальные средства». Он также призвал расширить число дипломатических учреждений в Азии, Латинской Америке и Африке, передает РИА «Новости».