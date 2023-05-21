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Замглавы МИД Украины Мельник заявил об угрозе для министерства остаться без денег

В октябре МИД Украины может «остаться без финансирования», заявил замглавы ведомства Андрей Мельник.

МИД Украины пожаловался на нехватку денег
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Мельник сказал, что МИДу «не хватает финансирования». Он сообщил, что украинскому кабмину направлена просьба «увеличить финансирование министерства». По словам Мельника, МИД Украины «недофинансирован практически на треть». Без дополнительных средств «где-то в октябре МИД останется без финансирования». Мельник пояснил, что речь идет «про самые минимальные средства». Он также призвал расширить число дипломатических учреждений в Азии, Латинской Америке и Африке, передает РИА «Новости».

Напомним, Мельник, занимая пост посла Украины в Германии, прославился скандальными заявлениями и хамством в отношении немецких властей. После отставки Мельник заявил, что нынешний украинский посол в Берлине Алексей Макеев «топчет ногами» его «наследие».

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