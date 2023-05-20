В Тбилиси прошло шествие против возобновления авиасообщения с Россией

В Тбилиси вечером 20 мая прошла акция оппозиции, требующей от властей государства запретить воздушное сообщение с Россией. Она стартовала на площади у здания парламента и после шествия завершилась на площади Героев. В акции приняли участие несколько сотен граждан. Протестующие выдвинули руководству Грузии ультиматум, передает ТАСС.

Оппозиция требует от властей отменить прямые авиарейсы в Москву, а также освободить граждан, задержанных в регионе Кахетия. Задержанные выступали против того, чтобы в одной из гостиниц находились россияне, приехавшие на свадьбу и, по некоторым данным, являющиеся родственниками одного из министров правительства РФ.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что граждане РФ покинули территорию республики и свадьбы не будет.

В финале акции организаторы митинга пообещали собравшимся на площади Героев в ближайшее время сообщить о дальнейших шагах.

19 мая в аэропорту Шота Руставели в Тбилиси впервые за четыре года приземлился борт, следовавший прямым рейсом из Москвы. Авиаперевозку осуществила компания «Азимут» из аэропорта Внуково.

Вечером того же дня в Тбилиси напротив здания правительства собрались противники авиасообщения с Россией. На улицу вышли более 300 человек, некоторые из них были укутаны во флаги Грузии и Евросоюза. Позднее в рамках протестной акции они перекрыли проспект Руставели.