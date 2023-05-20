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В Тбилиси прошло шествие против возобновления авиасообщения с Россией

В Тбилиси вечером 20 мая прошла акция оппозиции, требующей от властей государства запретить воздушное сообщение с Россией. Она стартовала на площади у здания парламента и после шествия завершилась на площади Героев. В акции приняли участие несколько сотен граждан. Протестующие выдвинули руководству Грузии ультиматум, передает ТАСС.

В Тбилиси прошло шествие против возобновления авиасообщения с Россией
© РИА Новости

Оппозиция требует от властей отменить прямые авиарейсы в Москву, а также освободить граждан, задержанных в регионе Кахетия. Задержанные выступали против того, чтобы в одной из гостиниц находились россияне, приехавшие на свадьбу и, по некоторым данным, являющиеся родственниками одного из министров правительства РФ.

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При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что граждане РФ покинули территорию республики и свадьбы не будет.

В финале акции организаторы митинга пообещали собравшимся на площади Героев в ближайшее время сообщить о дальнейших шагах.

19 мая в аэропорту Шота Руставели в Тбилиси впервые за четыре года приземлился борт, следовавший прямым рейсом из Москвы. Авиаперевозку осуществила компания «Азимут» из аэропорта Внуково.

Вечером того же дня в Тбилиси напротив здания правительства собрались противники авиасообщения с Россией. На улицу вышли более 300 человек, некоторые из них были укутаны во флаги Грузии и Евросоюза. Позднее в рамках протестной акции они перекрыли проспект Руставели.

При этом известно, что премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили считает, что возвращение прямых авиарейсов из России соответствует национальной политике Грузии. Президент Саломе Зурабишвили критикует такую позицию.

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